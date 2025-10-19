Son Mühür- Küçük yatırımcı bir yandan elindeki birikimiyle yeni altın mı alsın yoksa elindeki altını mı satsın sorularına cevap arıyor.

Yıl sonunda ons altının 5.000 dolara kadar çıkabileceğine yönelik bir ortamda altının geleceğine yönelik olarak ''Grafiğe bakarak altın yorumu yapanlara şu an için bence itimat etmeyin'' hatırlatması yapan Prof. Dr. Soner Gökten, buna gerekçe olarak altının bir hisse senedi olmadığına vurgu yapıyor.

Bence henüz vakti gelmedi...



''Onlar ekonomiyi okumuyor, ezberledikleri birkaç korelasyonla konuşuyorlar.'' diyen Prof. Gökten,

''Bakın tekrar ediyorum altın bir hisse senedi değildir. Kısa vadeli fiyat hareketlerini alsak da yakalamanız çok olası değil. Altın mutlaka cebinizde olması gereken bir varlık. Bize en çok iletilen iletilen sorular altında satma vakti mi? Bence değil. olmamalı.'' değerlendirmesinde bulundu.



Altın patır kütür düşer...



Altının satma vaktiyle ilgili olarak, ''ne zaman olur biliyor musunuz? Küreselleşme geri gelir. Nasıl geri gelir? BRİCS bloku yani Çin der ki, tamam ben doların üstünlüğünü kabul ettim. Hatta kendi Yuanımı ortadan kaldırayım. Dolara tamamen bağımlı hale gelelim, doları kabul ediyoruz biz rezerv para olarak derse altın patır kütür düşer'' diyen Prof. Gökten, ''Sizce böyle bir ihtimal var mı bence şu anda yok.'' hatırlamasında bulundu.