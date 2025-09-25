Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında MİT tırları davasında Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası kararı veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine yönelik kullandığı sözler nedeniyle açılan davada yeni bir aşamaya geçildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme heyeti görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bu karar, davanın bundan sonraki sürecinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edeceği anlamına geliyor.

Avukat savunma öncesi usul taleplerini yineledi

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmada, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu avukatı Beyza Köroğlu temsil etti. Avukat Köroğlu, mahkemeye sunduğu savunmada, daha önce dile getirdikleri görevsizlik ve yetkisizlik konusundaki taleplerini koruduklarını belirtti. Köroğlu, sanığın esas savunmasının ise tüm usulü işlemler tamamlandıktan sonra alınmasını talep etti.

Savcılık mütalaası ve mahkemenin gerekçeli kararı

Duruşmada söz alan Cumhuriyet Savcısı, açıkladığı mütalaada dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Savcı, Kılıçdaroğlu’nun atılı suçu işlediği tarih olan 2017'de milletvekili olduğunu hatırlatarak, söz konusu suçun muhakeme görevinin Ağır Ceza Mahkemeleri'nin takdirinde bulunduğunu ifade etti. Bu değerlendirme doğrultusunda, savcılık makamı, dosyanın yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere görevsizlik kararı verilmesini talep etti.

Bu mütalaa sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, savcılığın talebiyle benzer bir hukuki gerekçe sundu. Mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun suç tarihinde milletvekili olması nedeniyle yargılamanın aslen Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanında olduğunu kaydetti. Ancak usul hükümleri çerçevesinde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilemeyeceği gerekçesiyle, dosyanın yetkili merci olarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle hükmetti.

İddianamedeki suçlama ve talep edilen ceza

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu’nun 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçilememesi üzerine yasama dokunulmazlığının kalktığı belirtilmişti. Eski CHP Genel Başkanı'nın sözleri, zincirleme şekilde 'kurul halinde çalışan kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' suçu kapsamında değerlendirildi. İddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu için 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaşmasıyla birlikte, yargılama süreci yeni mahkeme heyeti tarafından bu talepler doğrultusunda sürdürülecek.