Pratikliği ve zaman kazandırmasıyla tercih edilen dondurulmuş gıdalar, doğru kullanılmadığında ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, bazı yiyeceklerin dondurulmuş halde doğrudan pişirilmesinin bakteri üremesine ve eşit olmayan pişmeye neden olabileceğini söylüyor. Özellikle çiğ et, kıyma ve deniz ürünlerinde bu risk çok daha yüksek.

1. Tavuk

Dondurulmuş çiğ tavuğun doğrudan pişirilmesi, dışının pişmiş görünmesine rağmen iç kısmının çiğ kalmasına yol açabiliyor. Bu durum, salmonella ve kampilobakter gibi bakterilerin çoğalmasına zemin hazırlıyor. Uzmanlar, tavuğun mutlaka buzdolabında yavaşça çözdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

2. Sosis

Marketlerden alınan bazı hazır sosisler dondurulmuş halde pişirilebilse de evde dondurulan sosislerde aynı durum geçerli değil. İç kısmın tamamen çözülmemesi halinde zehirlenme riski ortaya çıkabiliyor. Güvenli yöntem, buzdolabında yavaş çözdürme veya mikrodalganın çözme ayarını kullanmak.

3. Kıyma

Kıyma, yoğun yapısı nedeniyle çözdürülmeden pişirildiğinde iç kısımları çiğ kalabiliyor. Bu durum, eşit pişme sorununu beraberinde getiriyor. Lazanya gibi katmanlı yemeklerde ise risk daha da artıyor. Bu nedenle kıymanın mutlaka önceden buzdolabında çözülmesi öneriliyor.

4. Karides ve Kabuklu Deniz Ürünleri

Karidesin donuk halde pişirilmesi, dış kısmın fazla pişmesine, iç kısmın ise çiğ kalmasına neden oluyor. Bu da bakterilerin yaşamaya devam etmesine zemin hazırlıyor. En güvenli yöntem, karidesleri buzdolabında bir gece bekleterek çözmek.

5. Ev Yapımı Dondurulmuş Yemekler

Toplu yemek yapıp dondurmak ekonomik bir tercih. Ancak süt ürünleri ve kıyma içeren ev yemekleri, dondurulmuş halde pişirildiğinde eşit ısınmayabiliyor. Özellikle lazanya gibi katmanlı tariflerde bu risk daha belirgin.

Güvenli Çözme Yöntemleri

Uzmanlar, yiyecekleri oda sıcaklığında değil, mutlaka buzdolabında yavaşça çözmeyi öneriyor. Çözdürme sırasında gıdaların sızdırmaz kaplarda saklanması ve hızlı çözme gerekiyorsa mikrodalga çözme ayarının kullanılması tavsiye ediliyor. Ayrıca çözdürülmüş gıdaların yeniden dondurulmaması gerektiğinin altı çiziliyor.

Gıda güvenliği, sağlığın en kritik unsurlarından biri. Aceleyle yapılan küçük hatalar, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, özellikle et, kıyma ve deniz ürünlerini mutlaka güvenli yöntemlerle çözdürerek pişirilmesi gerektiğini hatırlatıyor.