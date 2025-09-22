Türkiye'de nöroloji alanında yaptığı çalışmaları ve katıldığı toplumsal projelerle tanınan Prof. Dr. Derya Uludüz, beyin sağlığı ve baş ağrısı konularında uzman isimler arasında yer alıyor. Özellikle son yıllarda medyada yer bulan açıklamaları, kitap projeleri ve akademik başarıları sayesinde geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Çocuk nörolojisi, baş ağrıları ve beyin damar hastalıkları konusundaki uzmanlığı ile tıp camiasının da takdirini kazanan Uludüz, hem üniversite öğretim üyeliği hem de dernek başkanlığı görevleriyle çok yönlü bir kariyer inşa etti.

Derya Uludüz kimdir?

Derya Uludüz, 6 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimi aldı. Nöroloji doçenti ve daha sonra profesör unvanı aldı. Amerika Birleşik Devletleri Minnesota Üniversitesi'nde vasküler nöroloji alanında çalışmalar yaptı ve yurt dışında da önemli akademik tecrübelere sahip oldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde nöroloji, beyin damar hastalıkları ve ağrı (algoloji) bilim dallarında öğretim üyeliği yapan Uludüz, akademik hayatta aktif olarak yer alıyor. Ayrıca baş ağrısı üzerine ulusal ve uluslararası derneklerde üst düzey yönetici olarak görev yapıyor. 100’ün üzerinde bilimsel makalesi bulunan Uludüz, seminerler ve halk sağlığı projeleriyle toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyor.

Nereli, hangi alanlarda çalışıyor?

Prof. Dr. Derya Uludüz aslen İstanbullu. Tıp eğitimini ve kariyerinin büyük bölümünü İstanbul’da geçirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliğini sürdüren Uludüz, özellikle baş ağrısı, migren, beyin damar hastalıkları ve çocuk nörolojisi alanlarında uzmanlaştı. Kurucusu ve başkanı olduğu BEYİNDER Beyin Sağlığı Derneği ile beyin hastalıkları alanında çeşitli projeler ve toplum sağlığı farkındalık çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Küresel Migren ve Ağrı Derneği başkan yardımcılığı, Avrupa Başağrısı Federasyonu yönetim kurulu üyeliği gibi uluslararası platformlarda da ülkemizi temsil ediyor. Medyada ve sağlık kongrelerinde sık sık görüşlerine başvurulan bir uzman olan Uludüz, Türkiye'nin birçok yerinde beyin sağlığına ilişkin eğitimler ve etkinlikler düzenliyor. Bugün hem akademik dünyada hem de kamuoyunda, beyin sağlığı denince akla gelen önde gelen Türk bilim insanlarından biri olarak kabul ediliyor.