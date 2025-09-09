Son Mühür - Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin, Benfica’dan kadrosuna kattığı eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, yeni takımındaki ilk idmanına çıktı. Aktürkoğlu, idmanda daha önce tartışmalı bir geçmişe sahip olduğu Mert Hakan Yandaş ile bir araya geldi.

Derbi gerginliği tarihe karıştı

İki sezon önce Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan gerginlik, bu buluşmayla geride kaldı. İdman sırasında birbirine sarılan iki oyuncu, geçmişteki buzları eritmiş oldu.

İrfan Can’dan sosyal medya paylaşımı

Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu buluşmayı sosyal medya hesabından esprili bir dille takipçileriyle paylaştı. Video kısa sürede binlerce beğeni alarak taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.