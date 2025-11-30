Son Mühür- BM İnsan Hakları Ofisi, Salı günü yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce ilan edilen ateşkesten bu yana İsrail ordusunun Lübnan'da düzenlediği saldırılarda en az 127 sivilin öldürüldüğünü belirterek, soruşturma başlatılması ve ateşkese saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında ateşkes sağlanmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak İsrail ordusunun Lübnan'da sivilleri öldüren ve sivillere ait yapıları tahrip eden saldırılarını artırarak sürdürüyoruz. Buna ek olarak daha geniş kapsamlı ve yoğun bir saldırı tehdidi de var." hatırlatmasında bulunuldu.



Yapıaln açıklamada BM'nin söz konusu saldırılarda 127 sivilin öldürülmesini kendi metodolojisine dayanarak doğruladığı ancak gerçek sayının daha da yüksek olabileceği hatırlatıldı.



En son Tabatabai'yi hedef almıştı...



İsrail, 23 Kasım'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney banliyölerinde (Dahiye bölgesi, Haret Hreik mahallesi) Hizbullah'ın Genelkurmay Başkanı Haytham Ali Tabatabai'yi hedef alan hava saldırısı gerçekleştirmiş, bu saldırı Haziran ayından bu yana Beyrut'u hedef alan ilk saldırı olarak kayıtlara geçmişti.