Son Mühür- Satış ağırlıklı bir bir günü daha geride bırakan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi aşağı yönlü hareketini devam ettirerek günü yüzde 2.61 düşüşle 10.449 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe, 0.11'lik yükselişle 10.461 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 puanın destek, 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

10.300 puan seviyesindeki direncin kırılması halinde 10.000'e kadar düşüş ihtimali olduğu belirtiliyor.

Küresel piyasalar Fed'i bekliyor...



Küresel piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 75 baz puan faiz indireceğine yönelik güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında 25 baz puan faiz indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. 50 baz puan indirimi ihtimali de masada durmaya devam ediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,21, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Asya borsalarında Çin hariç pozitif hava hakim.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 düştü.



Ons altın rekorlara doymuyor...



Rekor üstüne rekor kıran ons altın merkez bankalarından gelen taleple 3.657 dolara kadar yükselmişti. Günü 3.635 dolardna kapatan onsa altın şu sıralarda 3.655 dolardan, gram altın ise 4.840 liradan işlem görüyor.

Brent petrol yüzde 0.66 yükselişle 66.48 dolardan satılıyor.