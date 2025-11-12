Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün finansman ihtiyacına yönelik önemli bir önerge görüşülecek.

Gündeme göre, ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 1 milyar 840 milyon liralık borçlanma talebi meclis üyelerinin onayına sunulacak. Söz konusu borçlanma, kurumun yatırım ve işletme giderlerinde kullanılmak üzere planlanıyor.

Ayrıca, önerge kapsamında ESHOT lehine teminat verilmesi ve gerekli temlik sözleşmelerinin düzenlenip imzalanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yetki verilmesi de değerlendirilecek.

Mecliste yapılacak görüşmelerin ardından önergenin ilgili komisyonlara sevk edilmesi bekleniyor.

İlgili önerge şu şekilde;

"ESHOT Genel Müdürlüğünün 10/1 1/2025 tarihli ve E-298721 sayılı yazısında, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68/e maddesi uyarınca, yüzde onunu geçen 1.840.000.000,00 TL tutarında iç borçlanma yapılması amacıyla, Belediyemizin garantör olmasına, garantörlük kapsanıında her türlü işlemin yapılınası ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü sözleşme, taahhütname, protokolleri düzenleyip imzalanması için münferiden işlem yapmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunda Belediye Meclisimizin 14/03/2025 tarihli ve 04.273 sayılı Kararının alındığı, ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 04/09/2025 tarihli ve 13467946 sayılı yazısı ile de Bakanlık onayının alınclığı bildirilmiş olup; bahsi geçen finansınanııı kullanılabilmesi amacıyla, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ESHOT Genel Müdürlüğü lehine teminat verilmesi ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi hususunda Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı alınması talep edildiğinden; bu kapsanıda 1.840.000.000,00-TL tutarındaki borçlanmanın ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılabilmesi amacıyla, ESHOT Genel Müdürlüğü lehine teminat verilmesi ve temlik sözleşmelerinin düzenlenmesi ve imzalanması konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil TUGAY 'a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi. (Dış ilişkiler Dai. Bşk.E.2750802)"