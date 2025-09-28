İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memur ve işçilerin promosyon ihalesi sonuçlandı. Toplam 8 bankanın katıldığı ihalede son tura İş Bankası ve Halkbank kaldı. En yüksek teklifi sunan Halkbank ihaleyi kazandı.

Çalışanlara promosyon ve ek para puan

Halkbank, anlaşma kapsamında belediyede görev yapan kadrolu işçi ve memurlara üç yıl boyunca 96 bin 350 TL promosyon ödeyecek. Ayrıca banka, 2026 yılının Ocak ayında tüm personelin maaş kartlarına 500 TL değerinde para puan yükleyeceğini açıkladı.

Şerh koyuldu!

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Turgut Angün, yapılan anlaşmaya imza atarken şerh düştü. Angün, teklifin mevcut enflasyon koşullarında beklentilerin altında kaldığını belirterek, anlaşmanın tek taraflı bir şekilde dayatıldığını savundu. Revize edilmesi gerektiğini dile getiren Angün, şerhini koyarak imzayı attı.

Promosyon anlaşmasına tepkiler

Belediye çalışanlarının uzun süredir beklediği promosyon anlaşmasının sonuçlanması memnuniyet yaratırken, sendikaların bazı temsilcileri rakamın enflasyon karşısında yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde promosyonun çalışanların mali hakları üzerindeki etkisinin tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.