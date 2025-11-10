Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Meclisi’nin Kasım Ayı Olağan Meclis oturumunun birinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır idaresinde gerçekleşti.

TUGAY’A 2 MİLYAR TL KREDİ YETKİSİ KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Mecliste görüşülen önemli maddelerden biri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a iç borçlanma yapılabilmesi için 2 milyar TL’ye kadar nakdi ve gayri nakdi kredi sağlanması ve kullanılması konusunda yetki verilmesi oldu. İç borçlanma tutarının yüzde 10’unu aşan kısımlar için Bakanlık onayı gerektiği belirtilen madde, acil koduyla ilgili komisyona sevk edildi.

İZMİR, ADIYAMAN’A DESTEK OLACAK

Kardeş kent ilişkileri çerçevesinde Adıyaman Belediyesi ile yapılan iş birliği kapsamında, depremde hasar gören nikah salonunu da kapsayan “Adıyaman Mimar Sinan Kültür Merkezi Yapım İşi” İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek. Toplam 101 milyon 280 bin 480 TL (KDV dâhil) bedelli proje, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Madde, Hukuk ve Plan-Bütçe Komisyonu’ndan da onay aldı.

BOSTANLI KAYKAY PARKI’NA MATTİA AHMET MINGUZZİ’NİN ADI VERİLİYOR

Saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Mınguzzi’nin adının yaşatılması için verilen önerge, mecliste gündeme alındı.

Mınguzzi’nin kaykay sporuna olan ilgisi nedeniyle, Karşıyaka Bostanlı Sahili’nde bulunan Kaykay Parkı’na isminin verilmesi önergesi komisyona gönderildi.

DEPREM MASTER PLANI İÇİN ÜNİVERSİTELERLE İŞ BİRLİĞİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2025–2029 Stratejik Planı kapsamında “Çoklu Krizlere Dirençli Kent Belediyeciliği” hedefi doğrultusunda İzmir Deprem Master Planı hazırlıklarını sürdürüyor. Plan kapsamında oluşturulacak proje paketleri, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile iş birliği içinde yürütülecek. Başkan Cemil Tugay’a, ilgili protokolleri imzalama yetkisi verilmesini öngören madde de komisyona sevk edildi.

İZULAŞ VE ESHOT’TA SERMAYE DÜZENLEMELERİ

Mecliste ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZULAŞ A.Ş. ile ilgili sermaye düzenlemeleri ele alındı. İZULAŞ’ın 7 Kasım 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda, belediyenin şirketteki payının korunması amacıyla sermaye artırımı yapılacak. Böylece belediyenin sermaye payı 3 milyar 960 milyon 629 bin TL’ye çıkarılacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü’nün İZULAŞ’taki sermaye payına ilişkin düzenleme de gündemdeydi.

96 milyon TL azaltım ve 163,2 milyon TL rüçhan hakkı kullanımı sonrasında ESHOT’un şirketteki sermaye payı 423 milyon 408 bin TL’ye yükselecek. İlgili maddeler de komisyonlara sevk edildi.