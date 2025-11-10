Son Mühür / Yiğit Uzun - Türkiye futbolunu sarsan dev bahis skandalı İzmir’e de uzandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından yürütülen incelemede, İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş. oyuncularının da soruşturma listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Disiplin sevk listesinde İzmir ekibinden Anıl Arıcıoğlu, Batuhan Bayer, Halil İbrahim Keleş, Erhan Şentürk, Yusuf Talga ve Arda Yılman isimleri listede yer aldı.

İZMİR FUTBOLUNUN YÜKSELEN KULÜBÜ GÖZ HAPSİNDE

Geçmişte Bergama Belediyespor olarak bilinen kulüp, Ağustos 2022’de Ekmas Sportif Faaliyetler tarafından devralındıktan sonra adını önce Bergama FK, ardından da Eylül 2024’te başkan İhsan Çoruhlu’nun soyadını da içerecek şekilde İzmir Çoruhlu FK olarak değiştirmişti.

Turuncu-siyah renkleriyle İzmir futboluna yeni bir kimlik kazandırmayı hedefleyen kulüp, kısa sürede altyapı yapılanması, sponsorluk anlaşmaları ve kurumsal dönüşüm adımlarıyla adından söz ettirmişti.

ÇORUHLU AİLESİNİN MARKASI FUTBOL GÜNDEMİNDE

İzmir’in köklü ailelerinden biri olarak bilinen Çoruhlu Ailesi, uzun yıllardır spor, iş dünyası ve yerel kalkınma projelerinde aktif rol alıyor. Kulübün yönetiminde ve yapılanmasında da bu profesyonel anlayışın izleri görülüyordu.

Ancak son gelişmelerle birlikte, kulüp ismi Türkiye genelindeki en büyük futbol soruşturmalarından biriyle aynı dosyada anılmaya başladı.