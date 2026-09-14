Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bugün gerçekleşen Eylül ayı Meclisi’nde, Foça ilçesine bağlı tarihi Kozbeyli Mahallesi’ne ilişkin kritik bir imar kararı alındı. Kozbeyli’nin Kentsel Sit Alanı sınırlarını kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı önerisi, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

Aşık: Analizleri yenilesinler

Önerge hakkında konuşan CHP Meclis Üyesi Nilüfer Bakoğlu Aşık, "Plan notları arasında uyum sağlanamadığı gerekçesiyle biz bu planı ret ettik. Komisyonda tartıştık. Analizleri yenilesinler, dolayısıyla sonrasında tekrar değerlendiririz. Biz düzeltilebilecek planları zaten onaylıyoruz"

Boztepe’den komisyonlara gönderme talebi

Çok zaman kaybedeceğiz diyen AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, "Bu planı bir kaç not ile ilgili ve metrekare bazındaki değişiklikler oylanabilirdi. Çok zaman kaybedeceğiz, aslında bunlar değiştirilse kurula da gönderilebilirdi. Biz bu çekincelerimizi söyleyelim. Bence biz bunu bir daha komisyonlara gönderelim, bir sonraki mecliste görüşelim" dedi. Önergenin komisyonlarda bekletilebileceğini söyleyen AK Partili Meclis Üyesi Fırat Eroğlu, "İmarda aylarca bekleyen konular var, bu önerge bir ay daha bekletilseydi kötü mü olurdu?” diye sordu.

Yıldır: Bekletme yararı yok

Zafer Levent Yıldır ise yanıt vererek, "Birilerinin bekleme nedeni diğerinden çok farklı olabilir, burada bekletmenin bir yararı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

Öte yandan komisyon raporu onaylanırken, AK Parti Grubu'ndan mecliste yeter sayısının olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Zafer Levent Yıldır tarafından oylama yapıldı. Meclis'te 50 meclis üyesinin bulunduğu tespit edildi ve toplantıya devam edildi.

Otoyol özelleştirilmesi meclis gündeminde

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bazı Otoyolların özelleştirilmesi bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül Ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşiminde gündeme geldi.

Özelleştirmeler hakkında konuşan Meclis Üyesi Barış Dalgıç, "Karşımızda parasını milletimizin ödediği kamusal bir varlık var. Bu yapılanın kamu yararı ile hiç bir alakası olamaz. Yarımada hattında yaşanacak tablolar çok nettir. Özel şirket otoyoldan kar sağlarken, otoyoldan kaçan trafiğin asfaltın tüm yükü İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne kalacaktır. İzmir-Çeşme otoyolu bir şirketin kar kapısı değil, kamusal bir mirastır. Bu kararların karşısında durmalıyız" dedi.

Akın'dan Büyükşehir bürokrasisine tepki: İrade bağdaşmıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı’nın gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, ilçe belediyeleri ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki koordinasyon ve bürokrasi süreçlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bürokrasisinde yaşanan tıkanıklıklara vurgu yapan Akın, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu mecliste İzmir’in her köşesine eşit ve adil hizmet götürmek amacıyla sorumluluk üstlendik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın her fırsatta dile getirdiği ilçe belediyeleriyle dayanışma yönündeki iradenizi takdirle karşılıyorum. Ancak bürokraside karşılaştığımız tablo başkanımızın ve sizlerin gösterdiği irade ile bağdaşmıyor. Başkanımızın çözüm odaklı yaklaşımına rağmen tıkanıklık devam ediyor. Bu durum bizlerin çalışma azmini kırmakla kalmayıp adalet duygusunun zedelenmesine yol açıyor. Yapıcı iradenin bürokraside karşılık bulmasını temenni ediyorum."