Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Temmuz Pazartesi günü yapacağı Temmuz ayı olağan toplantısında, belediye iştiraki İZELMAN A.Ş.’nin vergi borçlarına yönelik dikkat çeken bir hamle gündeme gelecek.



Meclis onayına sunulacak önergeye göre; İZELMAN’ın Kordon Vergi Dairesi’ne olan borçlarının bir kısmını kapatmak amacıyla, şirket envanterinde kayıtlı 2 adet 2012 model Ford Transit kamyonet İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devredilecek. Araçların toplam kasko değeri olan 1 milyon 168 bin 204 TL, şirketin vergi borcundan düşülecek (mahsup edilecek).



Önergenin meclisten geçmesi durumunda, araçların belediye bünyesine katılması işlemlerini Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı; borç mahsuplaşması ve T-Cetveline eklenmesi süreçlerini ise Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı yürütecek.



İlgili Gündem Maddesi:

"İZELMAN A.Ş’nin Kordon Vergi Dairesi borcuna karşılık demirbaşlarında bulunan 2 adet 2012 Model Ford Transit Kamyonetin toplam kasko bedeli olan 1.168.204,00-TL'nin şirketin borcundan düşülmesi, Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Belediyemize demirbaş devrinin yapılarak gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca da borç bedeline ilişkin mahsuplaşma iş ve işlemlerin yapılabilmesi ile T-Cetveline eklenmesi hususlarının görüşülmesi. (Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dai.Bşk.E.3047988)."