Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de Genel-İş Sendikası’na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No’lu şubelerin örgütlü olduğu İZENERJİ, İZELMAN ve İZFAŞ çalışanlarının, üç aydır ödenmeyen sosyal hakları nedeniyle başlattıkları oturma eylemi üçüncü gününde devam ediyor.

Sendika üyeleri, belediye binası önünde kurdukları çadırlarla eylemlerini sürdürürken, bugün Genel-İş 6 No’lu Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de dayanışma amacıyla eyleme katılarak destek verdi.

Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir ödeme takvimi açıklaması beklediklerini vurguladı. Gül, “Cuma gününe kadar sürecek eylemimizde bir sonuç alınmazsa, hafta sonu bir değerlendirme toplantısı yaparak mücadelemizin bundan sonraki yol haritasını belirleyeceğiz” dedi.

Sendika temsilcileri, belediyeden gelecek yanıtı beklerken, çalışanların haklarını alana kadar eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.