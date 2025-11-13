Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, toplam 95 yıl 2 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.Ç.’nin cezaevinden firar ettiğini ve ilçe sınırları içinde saklandığını belirledi.

Gece gündüz süren saha çalışması sonuç verdi

Ekipler, şüphelinin bulunabileceği bölgeleri belirlemek amacıyla çok yönlü araştırma yaptı. Ekiplerin titiz çalışması sayesinde firarinin yeni saklanma adresi tespit edildi.

Ev baskınıyla yakalandı

Saklandığı yerin belirlenmesinin ardından polis, operasyon için düğmeye bastı. Belirlenen adrese yapılan baskında 17 yaşındaki A.Ç., herhangi bir direniş göstermeden kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemler tamamlandı, adliyeye sevk edildi

Yakalanan A.Ç., Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından firari hükümlü, adli makamlara sevk edildi. Sürecin ardından cezaevine geri gönderilmesi bekleniyor.