Büyükçekmece’de 10 Kasım akşamı yaşanan üçlü cinayet, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışmasıyla aydınlatıldı.

Mimar Sinan Mahallesi E-5 yan yol üzerinde araç içinde silahla vurulmuş halde bulunan Emre Güçlü ve Emrah Yılmaz, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı saatlerde bölgeye yakın bir otel odasında ise Melisa Külekçi’nin de silahla öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetlerin faili kısa sürede tespit edildi

Araştırmayı derinleştiren ekipler, otel odası ile araçtaki saldırı arasında bağlantı olduğunu belirleyerek tüm delilleri topladı.

Olay yeri incelemelerinin ardından üçlü cinayetin şüphelisinin Hakan Karakoyun olduğu belirlendi ve geniş çaplı takip başlatıldı.

Polis 432 noktadan bin 240 saat güvenlik kamerası izledi

Asayiş ekipleri, Karakoyun’un izini sürmek için 432 farklı noktada toplam bin 240 saatlik kamera görüntüsünü inceledi. Teknik ve fiziki takip sonuç verdi; şüpheli, Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde boş bir evde saklanırken yakalandı.

Evde yapılan aramada namlusu sökülmüş bir tabanca ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu bağımlısı olduğu da tespit edildi.

Kıyafetlerini değiştirip babasının aracını alarak kaçtı

Polisin çalışmalarında, Karakoyun’un cinayetleri işledikten sonra yaya olarak evine döndüğü, üzerindeki kanlı kıyafetleri değiştirip babasının aracını alarak kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Şüphelinin bir akaryakıt istasyonuna giderek yakıt aldığı, ardından bir marketten alışveriş yaptığı güvenlik kameralarına yansıdı.

“Yakında ünlü olacağım, haberlerde beni görürsün”

Market kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin oldukça rahat tavırlar sergilediği, çalışanla sohbet etmeye çalıştığı görüldü.

Çalışanın kendisini tanımadığını söylemesi üzerine Karakoyun'un, “Beni tanımıyorsun ama yakında ünlü olacağım, haberlerden beni görürsün” dediği öğrenildi.

Otele birlikte giriş yaptıkları görüntülere yansıdı

Görüntülerde, otelde öldürülen Melisa Külekçi’nin otele giriş yaptığı ve şüphelinin kapı önünde beklediği anlar da yer aldı.

Polis, tüm kamera kayıtlarını birbirine bağlayarak şüphelinin olay anları ve sonrasındaki adımlarını ortaya çıkardı.

7 suç kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi

31 yaşındaki Emre Güçlü, 33 yaşındaki Emrah Yılmaz ve 27 yaşındaki Melisa Külekçi’yi öldürdüğü belirlenen 32 yaşındaki Hakan Karakoyun, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro’daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin daha önce 4’ü uyuşturucu olmak üzere toplam 7 suç kaydı olduğu öğrenildi.