Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli zimmet memurunun, emanet bürosunda bulunan 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Olay, 1 Aralık 2025 tarihinde memurun uzun süredir işe gelmemesi üzerine başlatılan kontrol sırasında anlaşıldı.

Kasalar açıldı, odanın tamamen boşaltıldığı görüldü

Cumhuriyet savcısına iletilen devamsızlık şikâyeti üzerine harekete geçen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı, ekipleriyle birlikte emanet bürosunun bulunduğu odayı açtırdı. Yapılan incelemede, kasaların tamamen boşaltıldığı, soruşturma dosyalarından alınan yüklü miktarda altın ve gümüşün kayıp olduğu tespit edildi.

75 kilogram değerli maden çalındı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, çeşitli dosyalara delil olarak alınmış yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kaybolduğu belirlendi. Değerli madenlerin bir süre içinde sistematik şekilde bürodan çıkarıldığı tahmin ediliyor.

Zimmet memuru ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçtı

Başsavcılığın talimatıyla zimmet memuru Erdal T. ve bağlantısı bulunduğu değerlendirilen Kemal D. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yapılan araştırmada Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 saat 08.22’de, eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi.

İkinci şüpheli yakalandı, tüm personelin ifadesi alındı

Diğer şüpheli Kemal D., adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında emanet bürosunda görev yapan tüm personelin, yazı işleri müdürü dâhil, ifadeleri alındı.

Ekipler, personelin evlerinde yaptıkları aramada herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Soruşturma derinleşiyor: Ek gözaltı kararı verildi

Emanet büronun kayıtları ve güvenlik kamera görüntüleri üzerinde incelemeler sürerken, şüpheli Kemal D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Savcılık, çalınan değerli madenlerin nasıl sistemden çıkarıldığı, dışarıya nasıl taşındığı ve yardım eden başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.

Skandal mesaj: “Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin”

Olayın bir diğer çarpıcı boyutu ise kaçan zimmet memuru Erdal T.’nin WhatsApp üzerinden arkadaşlarına gönderdiği mesaj oldu. T.’nin,

“Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin”

ifadelerini kullandığı öğrenildi.

