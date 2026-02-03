Kent genelinde son günlerde aralıksız devam eden yağışlar, Büyük Menderes Nehri’nin su seviyesini kısa sürede kritik noktalara taşıdı. Nehrin bazı kesimlerinde yataktan çıkan sular, çevredeki tarım alanlarına yayıldı.

Nehre yakın bölgelerde risk arttı

Özellikle nehir kenarında bulunan tarım arazilerinde taşkın riski oluştu. Suların yayılmasıyla birlikte bazı alanlarda ürünler zarar gördü. Ekipler, olası yeni taşkınlara karşı bölgede teyakkuz durumuna geçti.

Ekipler sahada, önlemler alındı

Taşkının ardından ilgili kurumlar tarafından bölgede inceleme ve müdahale çalışmaları yürütüldü. Taşkının etkili olduğu alanlarda suyun kontrol altına alınması için çalışmalar gerçekleştirildi.

Vatandaşlara uyarı yapıldı

Yetkililer, vatandaşların nehir kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ani sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması istendi.

“Uzun yıllardır böyle bir tablo yaşanmadı”

Hacıaliobası Mahalle Muhtarı Hüseyin Kayır, yaşanan taşkının uzun yıllardır görülmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Yıllardır kurak bir süreçten geçiliyordu. Bu yıl bereket geldi. Çiftçilerimizin yaz aylarında ihtiyaç duyduğu su açısından umutluyuz. İki gündür kaymakamlık koordinesinde sahadaydık. Debi akşam saatlerinde 4.60 seviyelerine çıktı, şu anda 4.10 civarında. Bazı noktalarda taşma yaşandı ancak ekipler hızlı şekilde müdahale etti. Büyük bir mağduriyet bulunmuyor.”

Yağışlar sürebilir uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini bildirdi. Ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.