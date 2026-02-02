Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Aydın-Denizli Otoyolu’nda meydana geldi

Feci kaza, Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde, Yenipazar mevkiinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Direksiyon hâkimiyeti kayboldu, araç savruldu

62 yaşındaki Kemal Çobanoğlu’nun kullandığı 09 AIH 858 plakalı Nissan marka otomobil, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı.

Araçta sıkışan çift olay yerinde yaşamını yitirdi

Kazada sürücü Kemal Çobanoğlu ile yolcu koltuğunda bulunan eşi Sevim Çobanoğlu (61) araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri hayatlarını kaybettiklerini belirledi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçta sıkışan çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler, gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için bölgede inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.