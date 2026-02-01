Muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlıkların ele alındığı İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi Toplantısı, Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) idari binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, özellikle beklenen şiddetli yağışlara karşı alınacak önlemler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıya üst düzey katılım

Toplantı, Söke Kaymakamı Ali Akça başkanlığında yapıldı. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile ilgili birim temsilcileri toplantıda hazır bulundu.

Sel ve su baskını riskleri masaya yatırıldı

Meteoroloji tarafından yapılan şiddetli yağış uyarısı sonrası toplanan İlçe AFAD Koordinasyon Merkezi’nde; sel, su baskını, taşkınlar ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı alınacak önleyici ve müdahale tedbirleri ele alındı.

Kurumlar arası görev dağılımı belirlendi

Toplantıda, afet anında izlenecek yol haritası detaylandırıldı. Kurumlar arası görev ve sorumluluk paylaşımı, kritik noktalar, ekip ve ekipman hazırlıkları ile acil durumlarda uygulanacak koordinasyon süreci üzerinde duruldu.

Ekipler teyakkuzda, vatandaşa uyarı

Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle ilgili tüm ekiplerin teyakkuz halinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Yetkililer, vatandaşların şiddetli yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunarak, olası risklere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.