Aydın’ın 2025 yılı Aralık ayı ithalat ve ihracat verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistikleri’ne göre kentte Aralık ayında ihracat, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,38 artışla 111 milyon 978 bin dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 54 artışla 41 milyon 884 bin dolara yükseldi.

Yıl genelinde 1,23 milyar dolarlık ihracat

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Aydın’da toplam 1 milyar 232 milyon 675 bin dolar ihracat, 395 milyon 201 bin dolar ithalat gerçekleştirildi. Veriler, ilin dış ticarette ihracat ağırlıklı bir yapı sergilediğini ortaya koydu.

En fazla ithalat temmuzda yapıldı

Ocak-Aralık döneminde Aydın’da en yüksek ithalat 45 milyon 647 bin dolar ile Temmuz ayında gerçekleşti. En düşük ithalat ise 26 milyon 146 bin dolar ile Ocak ayında kaydedildi.

En düşük ihracat haziranda gerçekleşti

Yılın en yüksek ihracatı 127 milyon 441 bin dolar ile Ekim ayında yapıldı. En düşük ihracat rakamı ise 85 milyon 721 bin dolar ile Haziran ayında oluştu.