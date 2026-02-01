Aydın’ın Didim ilçesinde sabahın erken saatlerinde gün yüzüne çıkan feci olay, bölgede büyük bir şok etkisi yarattı. Hisar Mahallesi’nde silahla vurulmuş halde bulunan biri kadın iki kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, emniyet güçleri olayın perde arkasını aralamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Hisar Mahallesi’nde dehşet veren sabah

Didim’in sessizliğini bozan olay, Hisar Mahallesi sakinlerinin sabah saatlerinde sokak üzerinde hareketsiz yatan iki kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Kanlar içerisinde yerde yatan şahısları gören vatandaşlar, vakit kaybetmeden durumu güvenlik güçlerine ve acil sağlık birimlerine rapor etti. Kısa sürede olay mahalline intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, her iki şahsın da ateşli silahla hedef alınarak yaşamlarını yitirdiği kesinleşti. Yapılan kimlik tespit çalışmaları neticesinde; hayatını kaybedenlerin 44 yaşındaki Gül Seher Göksan ile 23 yaşındaki Turan Emre Arıkan olduğu anlaşıldı.

Olay yeri incelemesinde çarpıcı şüphe: Cesetler buraya mı bırakıldı?

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki titiz çalışmaları saatler sürdü. Yapılan saha incelemelerinde elde edilen bulgular, cinayetin işlendiği yer hakkında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Emniyet birimlerinin, infazın farklı bir noktada gerçekleştirilmiş olabileceği ve cansız bedenlerin yakalanma riskini azaltmak amacıyla bu sokağa bırakıldığı ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan dedektifler, bölgeye giriş-çıkış yapan şüpheli araçları ve şahısları belirlemek için yoğun bir mesai harcıyor.

Faillerin yakalanması için süreç titizlikle yürütülüyor

Cenazeler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve adli tıp prosedürlerinin tamamlanması amacıyla hastane morguna nakledildi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, Göksan ve Arıkan’ın son görüştüğü kişileri ve geçmişe dönük irtibatlarını incelemeye aldı. Henüz faili meçhul olan bu çifte cinayetin zanlı veya zanlılarını adalete teslim etmek için başlatılan soruşturma, çok yönlü olarak derinleştirilerek devam ediyor. Kamuoyu, bölgedeki güvenlik endişesini artıran bu olayın bir an önce aydınlatılmasını bekliyor.