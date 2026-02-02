Aydın’ın İncirliova ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, Aydın Ovası’nı sulayan Büyük Menderes Nehri’nde su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu. Yağışlar tarımsal açıdan sevinç yaratırken, nehrin taşkın noktasına yaklaşması bölgede endişeyi de beraberinde getirdi.

Kuraklık alarmı veren nehir yeniden doldu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi yakınlarındaki Suçıkan mevkisinden doğan ve Denizli, Uşak ile Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne ulaşan Büyük Menderes Nehri, yaz aylarında yağış yetersizliği nedeniyle ciddi kuraklık yaşamıştı. 584 kilometrelik nehir yatağında su seviyesinin kritik seviyelere kadar düştüğü dönemlerin ardından, son yağışlarla birlikte tablo tersine döndü.

İkizdere Barajı’nda doluluk arttı

Bölgede etkisini artıran sağanak yağışlar yalnızca nehirde değil, İkizdere Barajı’nda da doluluk oranlarını yükseltti. Artan su miktarı, nehrin bazı kesimlerde taşma sınırına yaklaşmasına yol açtı.

İncirliova’da 48 saatte 40 kilogram yağış

Özellikle İncirliova ilçesinde son 48 saat içinde metrekareye yaklaşık 40 kilogram yağış düştüğü öğrenildi. Bu yoğun yağış, Aydın Ovası’nda tarım arazilerinin suya kavuşmasını sağlarken, olası taşkın riskine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Çiftçiler memnun, risk yakından izleniyor

Yağışlar üreticiler tarafından olumlu karşılandı. Uzun süredir su sıkıntısı yaşayan tarım alanlarının yeniden canlanması, özellikle pamuk ve zeytin üreticileri açısından umut verici olarak değerlendirildi. Öte yandan yetkililer, nehir yatağına yakın bölgelerde olası taşkınlara karşı tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğini belirtiyor.

“Nehirde neredeyse bir damla su yoktu”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Mehmet Kendirlioğlu, mevcut durumun üreticiler için sevindirici olduğunu ifade etti. Kendirlioğlu,

“Yaz aylarında bu su tamamen çekilmişti, nehirde neredeyse bir damla su yoktu. Bugün geldiğimiz noktada nehir son derece dolu, hatta taşkın oluşturabilecek bir kapasiteye ulaştı. Bu tablo çiftçilerimizi mutlu ediyor. Dileriz önümüzdeki yıllarda da benzer görüntülerle karşılaşırız” dedi.