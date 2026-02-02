Aydın’ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen bir halk etkinliği, saniyeler içinde büyük bir dehşete sahne oldu. Sahnedeki performansını tamamlayıp alanı terk eden Belediye Başkanı Uğur Doğanca, dev LED ekranın büyük bir gürültüyle devrilmesiyle mutlak bir ölümden şans eseri kurtuldu.

Coşkulu Zeybek performansı alkış topladı

Kuyucak ilçesinin yerel semt pazarında kurulan etkinlik alanında, ilçe halkının yoğun katılımıyla keyifli bir program icra ediliyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde halkın alkışları eşliğinde sahneye davet edilen Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, yöresel zeybek oyununu sergilemek üzere yerini aldı. Doğanca’nın sahnedeki etkileyici zeybek performansı, alanı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, gecenin atmosferi o anlarda oldukça yüksek seyrediyordu.

Saniyelerle yarışan hayat mücadelesi

Belediye Başkanı Doğanca’nın oyununu tamamlayıp sahne merdivenlerinden henüz indiği sırada, gökyüzünde aniden patlak veren sert fırtına alanı savaş alanına çevirdi. Rüzgarın şiddetine dayanamayan dev sahne düzeneği ve arka planda bulunan tonlarca ağırlıktaki LED ekran, korkunç bir gürültüyle zemine çöktü. Başkan Doğanca’nın sadece birkaç saniye önce bulunduğu noktaya devrilen devasa panel, adeta bir facianın provasını yaptı. Olay anında çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, başkanın alanı terk etme anıyla ekranın devrilmesi arasındaki kısa zaman dilimi, olası bir kaybın önüne geçti.

Amatör kameralar dehşeti kaydetti

Gecenin eğlencesini trajik bir kazaya dönüştüren o anlar, etkinlikte bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, rüzgarın aniden şiddetlenmesiyle birlikte dev platformun yerle bir olduğu ve çevredekilerin korku dolu çığlıkları açıkça duyuluyor. Ucuz atlatılan kazanın ardından yetkililer bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, Başkan Doğanca’nın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı herhangi bir yara almadan atlattığı öğrenildi. Yürekleri ağza getiren bu kaza, sosyal medyada da kısa sürede en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

