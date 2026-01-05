Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü süreçte, anne Arzu Açıkgöz'ün cansız bedeni üzerinde yapılan incelemeler, olayın planlı bir cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Savcılık talimatıyla derinleşen soruşturma kapsamında, kızı Dila Okumuş polis ekiplerince gözaltına alındı. Anne ve kız arasında yaşandığı iddia edilen husumet ve olay günü yaşananlar, soruşturma dosyasının en kritik başlıklarını oluşturuyor.

Arzu Açıkgöz Kimdir?

Cinayete kurban giden Arzu Açıkgöz, çevresinde tanınan ve olay gününe kadar sakin bir yaşam sürdüğü belirtilen bir anne olarak biliniyor. Trajik ölümüyle sevenlerini yasa boğan Açıkgöz'ün, kızıyla olan ilişkisi ve aile içi dinamikleri, cinayetin aydınlatılması sürecinde mercek altına alındı. Talihsiz kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için bekletiliyor.

Kan Donduran İddialar ve Soruşturma Süreci

Soruşturmayı yürüten cinayet büro amirliği ekipleri, Dila Okumuş'un ilk ifadesine ve olay yerindeki bulgulara yoğunlaştı. Emniyetteki sorgusu devam eden Dila Okumuş'un, annesinin ölümüyle ilgili çelişkili ifadeler verdiği ve eldeki bazı dijital materyallerin incelenmesiyle şüphelerin arttığı öne sürülüyor.

Uzman ekipler, evde yaptıkları kriminal incelemede cinayet aleti olabilecek materyalleri muhafaza altına aldı. Komşuların ve yakın çevrenin ifadelerine de başvuran polis, olay günü evden gelen sesler veya tartışma iddialarını doğrulatmaya çalışıyor. Dila Okumuş'un emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten öldürme" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Olayın, anlık bir tartışma mı yoksa tasarlanmış bir eylem mi olduğu, savcılığın hazırlayacağı iddianame ile netlik kazanacak.