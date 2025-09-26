Alınan bilgiye göre yangın, saat 18.30 sularında Karacabey’e bağlı Ekmekçi köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınmakta zorlanıyor.

Alevler Akçasusurluk’a doğru ilerliyor

Yangının, Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediği ve yerleşim yerlerini tehdit edebileceği belirtildi. Bölge halkı büyük tedirginlik yaşarken, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

Ekipler müdahale ediyor

Yangına, orman yangın söndürme ekipleri ve itfaiye müdahale ediyor. Bölgedeki yolların alevler nedeniyle risk taşıması üzerine güvenlik önlemleri artırıldı. Jandarma ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Köy muhtarı destek çağrısı yaptı

Ekmekçi köyü muhtarı Ramazan Diğrenci, yangının hızla büyüdüğünü ve Akçasusurluk köyüne doğru ilerlediğini belirterek yetkililerden destek istedi. Muhtar, yerleşim alanlarının tehlike altında olduğuna dikkat çekti.