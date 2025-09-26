Dün tarihi bir zirve gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. İkili ilk olarak basın mensuplarının sorularını yanıtlamış, ardından toplantı düzenlemişlerdi. İki lider arasındaki görüşme ise yaklaşık 2 saat 18 dakika sürmüştü. Zirvenin ardından iki ülke arasındaki varılan anlaşmalar da gün yüzüne çıkarken, bugün Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden dün gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin bir video paylaşımı geldi.

"O çok saygın bir adam!"

Beyaz Saray resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, görüşmeye ait görüntüler yer aldı. Buna ek olarak ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeden memnuniyet duyduğunu ifade eden, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olmaktan büyük bir zevk duyuyorum, uzun zamandır arkadaşız... o çok saygın bir adam." sözlerine yer verildi.