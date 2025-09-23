Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir tur otobüsü ile yolcu midibüsünün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2'si ağır olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Alanya'da korkutan kaza: 15 yaralı

Olay, sabah saat 09.10 sularında Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, yoğun bir güzergah olan D400 Karayolu üzerinde gerçekleşti. Aynı istikamette seyir halinde olan özel bir tur otobüsü ile yolcu midibüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ciddi hasar oluşurken, yolcular arasında panik yaşandı. Olay yerinden gelen ilk bilgilere göre, kazada 2'si ağır olmak üzere 15 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ise hastanelerde yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Acil durum ekipleri hızla müdahale etti

Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hızla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle karayolunda kısa süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik ekipleri, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alarak akışın kontrollü bir şekilde devam etmesini sağladı. Kaza ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla detaylı inceleme ve soruşturma işlemleri sürdürülüyor. Yetkililer, sürücülerin ve kazaya karışan araçlardaki diğer kişilerin ifadelerine başvurarak olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor. Kaza, özellikle turizm sezonunda yoğunlaşan Alanya trafiğinde güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.