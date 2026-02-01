Meteoroloji'nin açıklamasına göre, 2 Şubat Pazartesi günü İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevresinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Uyarıda özellikle sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Bursa Valiliği'nden tatil açıklaması var mı?

Kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte Bursa genelinde okullara tatil verilip verilmeyeceği gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak şu ana kadar Bursa Valiliği'nden herhangi bir okul tatili açıklaması gelmedi. Bu nedenle 2 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Bursa'da okullar normal şekilde eğitime devam edecek.

Hangi ilçeler yağıştan etkilenecek?

Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Büyükorhan, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir başta olmak üzere Bursa'nın tüm ilçelerinde yağışın etkili olması öngörülüyor.

Yağışların gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Özellikle alçak kotlardaki mahallelerde su baskını riski, trafikte görüş mesafesinin düşmesi ve toprak kayması gibi olumsuz senaryolara karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor.

Tatil kararı gelirse nasıl duyurulacak?

Okul tatili kararları Bursa Valiliği tarafından resmi sosyal medya hesapları ve valilik internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Olası bir tatil kararının akşam geç saatlerde ya da pazartesi sabahı erken saatlerde açıklanması muhtemel. Velilerin Bursa Valiliği'nin resmi hesaplarını takip etmesi en sağlıklı bilgi kaynağı olacak.

Şu an itibarıyla Bursa'da 2 Şubat Pazartesi günü okullar açık ve eğitim öğretim normal programıyla devam edecek. Yeni bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecek.