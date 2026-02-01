Yemek yapmayı seven ancak doğrama tahtasının başında zorlananlar için uzmanlardan altın değerinde tavsiyeler geldi. İyi bir yemeğin hazırlık aşamasında bıçağın yanlış tutulması hem süreci verimsiz hale getiriyor hem de ciddi yaralanma risklerini beraberinde getiriyor. Uzmanlar, doğru teknikle kullanılan bir bıçağın daha az güç gerektirdiğini, el ve bilek yorgunluğunu azalttığını ve kesik riskini minimuma indirdiğini belirtiyor. Bu nedenle işe doğramadan önce bıçağı tanıyarak başlamak gerekiyor.

HER İŞİN BIÇAĞI FARKLI

Ustalık yolunda ilk adım doğru ekipmanı seçmekten geçiyor. Sebze, meyve ve et doğramak için temel 'Şef Bıçağı' önerilirken, daha hassas soyma işlemleri için küçük ve sivri uçlu soyma bıçaklarının kullanılması gerekiyor. Ekmek gibi ürünler için bastırmadan kesen tırtıklı bıçaklar, özellikle sebzelerde düz kesim yapmak içinse 'Santoku' tipi bıçaklar tercih ediliyor.

EN SIK YAPILAN HATA: SAPI SIKMAK

Ev mutfaklarında en sık yapılan hatanın bıçağı sadece sapından sıkıca kavramak olduğu belirtiliyor. Bu yöntem kontrolü azalttığı için profesyoneller 'Pinch Grip' yani 'Kıskaç Tutuş' tekniğini uyguluyor. Bu teknikte başparmak ve işaret parmağı, bıçağın sapla birleştiği metal kısmı hafifçe kavrarken diğer parmaklar sapı destekliyor. Avuç içinin bıçağı sıkmadığı, sadece yönlendirdiği bu tutuş sayesinde bıçak daha dengeli oluyor ve bilek daha az yoruluyor.

PARMAKLARI KORUMANIN YOLU: PENÇE TEKNİĞİ

Bıçağı tutan el kadar, malzemeyi tutan diğer elin pozisyonu da hayati önem taşıyor. Şeflerin parmaklarını kesmeden o meşhur hıza ulaşmalarının arkasında 'Pençe Tekniği' (Claw Grip) yatıyor. Bu yöntemde parmak uçları içe doğru kıvrılarak tırnaklar saklanıyor ve bıçak, parmak boğumlarına yaslanarak ilerletiliyor. Bıçağın keskin yüzeyi parmak uçlarına değil kemikli boğumlara temas ettiği için kesilme riski ortadan kalkıyor.

GÜVENLİ ORTAM VE PRATİK ÖNERİSİ

Teknik kadar çalışma ortamının güvenliği de büyük önem taşıyor. Kesme tahtasının kaymaması için altına nemli bir bez koyulması ve çalışılan tezgahın dirsek hizasında olması öneriliyor. Ayrıca kör bıçağın daha tehlikeli olduğunu hatırlatan uzmanlar, el alışkanlığı kazanmak isteyenlere ilginç bir egzersiz tavsiye ediyor: Her gün 10-15 dakika boyunca kesme tahtasına un döküp bıçakla bu unu keserek malzeme israf etmeden pratik yapılabilir.