Edinilen bilgilere göre, İznik’in Çiçekli Mahallesi ve İznik-Dereköy yolu üzerindeki Abdulvahap Türbesi yakınında saat 16.30 civarında iki ayrı maki yangını çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Çiçekli Mahallesi’ndeki yangın kontrol altında

Çiçekli Mahallesi’nde çıkan yangına hızla müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda alevleri kontrol altına almayı başardı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının daha geniş bir alana yayılması önlendi.

Dereköy yolundaki yangına havadan ve karadan müdahale

Abdulvahap Türbesi yakınlarında başlayan ikinci yangın ise tehlikesini koruyor. Özellikle ormanlık alana ve çevredeki zeytinliklere sıçrama riski bulunan yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediyor. Alevlerin büyümesini engellemek için yoğun çaba harcanıyor.

Ekipler alarma geçti

İznik ilçesinde kısa aralıklarla çıkan iki yangın nedeniyle ekipler adeta seferber oldu. Yangınların çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ederken, bölgede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.