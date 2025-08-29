MEB’in yazılı açıklamasına göre, 10 Haziran’da yayımlanan duyurunun ardından başlayan sözlü sınav süreci 23 Haziran’da start aldı ve 20 Ağustos’ta sona erdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 19 kontenjan millî sporculara ayrılırken, 14 bin 981 kontenjan için 34 bin 881 aday sözlü sınava katılmaya hak kazandı. Bu adaylardan 30 bin 850’si sınavlara katılım sağladı.

Sorular elektronik kura ile belirlendi

Bakanlık, sınav sürecinin şeffaf yürütüldüğüne dikkat çekti. Adayların soruları elektronik kura ile belirlediği, sınavların kamera ile kayıt altına alındığı ve tüm değerlendirmelerin puanlama anahtarına göre yapıldığı vurgulandı.

Mevzuat gereği adaylara toplam 3 soru yöneltildi:

Eğitim bilimleri alanından 1 soru,

Genel kültür alanından 1 soru,

Adayın kendi branşıyla ilgili 1 soru.

Komisyon üyeleri adayların verdiği sözlü cevapları değerlendirdi. Ayrıca adayların isterlerse cevaplarını yazılı olarak soru kâğıdına ekleyip imzalayabilecekleri belirtildi.

Kimlik bilgileri gizli tutuldu

Açıklamada, sınav sürecinde adayların ve komisyon üyelerinin isim bilgilerinin gizlendiği aktarıldı. Adayların sınava giriş belgelerinde yalnızca sistem tarafından verilen başvuru numarası yer aldı. Böylece sınavların tamamen tarafsız şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınav başarı puanlarının KPSS puanının yüzde 50’si ve sözlü sınav puanının yüzde 50’si alınarak hesaplandığını açıkladı. Adaylar sonuçlarını, “Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Sonuç Bilgisi” ekranı üzerinden bireysel e-Devlet şifreleriyle öğrenebilecek.

İtirazlar elektronik olarak alınacak

Adayların sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında eitiraz.meb.gov.tr adresinden elektronik ortamda yapabilecekleri belirtildi. Yapılan itirazların ise komisyonlar tarafından değerlendirilerek 3 Ekim 2025 tarihinde sonuçlandırılacağı açıklandı.

Şeffaflık vurgusu

MEB, tüm sürecin adaylar lehine şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. Eğitim yöneticilerinden oluşan komisyonların, belirlenen kriterler doğrultusunda puanlama yaptığına dikkat çekildi.