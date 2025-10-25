Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet’in 102. yılı kapsamında düzenlenen Cumhuriyet Kupası spor etkinlikleri, genç sporcuların heyecanına sahne oldu.

8 Eylül Stadı’nda yapılan 400 metre koşu yarışında, ilçedeki liselerde birinci olan öğrenciler dereceye girmek için ter döktü. Tribünlerden öğrencilerin arkadaşları da yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Kızlarda Esmanur Turhan, erkeklerde Onur Pehlivan birinci oldu

Kızlar kategorisinde Hacı Fevzi Köylü İmam Hatip Lisesi’nden Esmanur Turhan birinci, Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Reyhan Boladan ikinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi’nden Yağmur Başlaküçüncü oldu.

Erkeklerde ise Kuvayı-Milliye Fen Lisesi’nden Onur Pehlivan birinciliği elde ederken, Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Hamza Yavuz ikinci, Hasan Akın Anadolu Lisesi’nden Berat Emir Yavaş üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya ve hediye paketleri, beden eğitimi öğretmenleri tarafından takdim edildi. Ödül alan gençler, sahada büyük sevinç yaşadı.

“Okulumu temsil etmekten gurur duydum”

Erkeklerde birinci olan Onur Pehlivan, yarış sonrası duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Burhaniye Kuvvayı Milliye Fen Lisesi öğrencisiyim. Daha önce ilkokulda koşmuştum ama bu sahada ilk kez yarıştım. Zemin biraz kaygandı ama rakiplerim çok iyiydi. Güzel bir mücadele oldu.”

Üçüncü olan Berat Emir Yavaş ise, “Bu yarış benim için yeni bir tecrübe oldu. Gelecek yıllarda daha iyi dereceler almak istiyorum” dedi. Kızlarda birinci olan Esmanur Turhan, “Birinci olduğum için çok mutluyum. Okulumu en iyi şekilde temsil etmekten gurur duyuyorum. Beni bu yarışa hazırlayan hocama teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet coşkusunu sporla kutladılar

Cumhuriyet Kupası etkinlikleri, gençlerin hem spor bilincini hem de Cumhuriyet coşkusunu pekiştirmeyi hedefliyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü yetkilileri, etkinliklerin yıl boyunca farklı branşlarda da devam edeceğini belirtti.