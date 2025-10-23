Son Mühür - Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve CHP Edremit İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş, CHP’nin 39. Olağan İl Kongresi’nde yeniden Balıkesir İl Başkanlığı’na seçilen Erden Köybaşı’nı makamında ziyaret etti. Ziyarette CHP Edremit İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

Başkan Ertaş ve Yalçıntaş, İl Başkanı Köybaşı’na yeni görevinde başarılar dileyerek, partinin yerel ve genel hedefleri doğrultusunda iş birliği mesajı verdi. Görüşmede, CHP’nin örgütlü yapısının güçlendirilmesi ve dayanışmanın artırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

“Halkın umudu olmaya devam edeceğiz”

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, birlik ve dayanışma içinde aydınlık yarınlar için kararlılıkla çalışacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkın umudu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Köybaşı: “Balıkesir örgütü iktidar için kenetleniyor”

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise Başkan Ertaş ve İlçe Başkanı Yalçıntaş’a teşekkür ederek, “Bu süreçte birlik ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Balıkesir örgütü olarak kenetlenip partimizi iktidara taşıyacağız. Balıkesir’i, CHP iktidarına en güçlü desteği veren illerden biri yapacağız” ifadelerini kullandı.