Son Mühür- Tunç Soyer sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetimini devralan Cemil Tugay görevdeki ikinci yılını tamamlamak üzere. Geçen sürede Başkan Tugay'ın en çok başını ağrıtan konular arasında ise gerek işçi gerekse memur sendikalarıyla sık sık karşı karşıya gelmesi ve üst düzey kadroda sık sık yaşanan değişimler oldu.



İzmir tarihinin en büyük işçi grevlerinden birini de göğüslemek zorunda kalan Cemil Tugay'a yönelik yol gösterici öneri ise belediye yönetimi konusunda Türkiye'nin gerçek anlamda en yetkin isimlerinden biri olan Mehmet Talat Şimdi'den geldi.

Belediye yönetimi üzerine 12 kitap...



Burhan Özfatura'nın görev döneminde Genel Sekreter Yardımcısı olarak A Takımı'nda yer alan Şimdi, belediye yönetimi üzerine uzmanlığını yazdığı 12 kitapla taçlandırmıştı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin röntgenini çeken ve ''İzmir gibi Türkiye’nin üçüncü büyük metropolünde, bütçenin aslan payının yatırım ve kentsel hizmetler yerine "personel giderlerine" (maaş ve ücretler) gitmesi, kentin sürdürülebilir gelişimi önünde ciddi bir engeldir.'' hatırlatmasında bulunan Şimdi,

''Bir belediyenin bütçesinin büyük kısmının cari giderlere ayrılması, "hizmet belediyeciliğinden" ziyade "istihdam odaklı bürokratik bir yapıya" dönüştüğünün göstergesidir'' değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut organizasyon şeması incelendiğinde göze çarpan temel sorunlar şunlardır'' diyen Şimdi,

* Aşırı Bölünmüşlük ve Daire Başkanlığı Enflasyonu.

* Görev Tanımı Çakışmaları.

* Stratejik Odak Kaybı.

* Genel Sekreter Yardımcılıkları Arasındaki Dengesiz Dağılım var uyarısında bulundu.

Önerilen model ne?

Mehmet Talat Şimdi,

''İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut yapısı, büyüklüğüne oranla çok fazla "yönetimsel katman" barındırmaktadır. Şehirde yaşayanların vergilerinin büyük kısmının maaşlara gitmesi, kentin 50 yıl sonrasını inşa edecek yatırımların yapılamaması anlamına gelir.

Özetle:

* Daire başkanlığı sayısı yüzde 30 azaltılmalıdır.

* "Müdürlük" seviyesindeki operasyonel birimler dijitalleştirilmelidir.

* İnsan Kaynakları politikası "istihdam oluşturma" değil, "uzmanlık ve verimlilik" odaklı yeniden tasarlanmalıdır.

Ancak bu şekilde İzmir, kaynaklarını personel maaşlarından çekip; raylı sistemlere, yeşil alanlara ve modern bir altyapıya aktarabilir.'' ifadelerine yer verdi.