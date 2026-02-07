Yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 12,745 oranında yapılan güncellemeyle birlikte, 2026 yılında değerli konut vergisi alt sınırı 17 milyon 711 bin TL olarak belirlendi. Bu eşiğin üzerinde kalan mesken sahiplerinin 20 Şubat 2026 tarihine kadar beyanname vermesi gerekiyor.

2026 değerli konut vergisi eşiği ne kadar

31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 88 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile yeni dönem rakamları netleşti. Buna göre bina vergi değeri 17.711.000 TL'nin altında kalan konutlar bu vergiden muaf. Ancak 2025 yılında vergi değeri 15.709.000 TL'yi aşan konutlar, 2026 itibarıyla değerli konut vergisi kapsamına alındı.

Özellikle 2026 yılının genel beyan dönemi olması nedeniyle rayiç bedellerde 3 kata varan artışlar gündeme geldi. Bu durum, daha önce eşiğin altında kalan pek çok konutu otomatik olarak vergi kapsamına soktu.

2026 değerli konut vergisi oranları ve hesaplama

Vergi tarifesi artan oranlı bir yapıda uygulanıyor. Dilimler şu şekilde:

17.711.000 TL – 26.567.000 TL arası: Eşiği aşan tutar üzerinden binde 3 oranında vergi hesaplanıyor.

26.567.001 TL – 35.425.000 TL arası: İlk dilim için sabit 26.568 TL alınıyor, bu tutarı aşan kısma ise binde 6 oran uygulanıyor.

35.425.001 TL ve üzeri: Sabit tutar 79.716 TL olup, aşan kısım binde 10 üzerinden vergilendiriliyor.

Örneğin vergi değeri 20 milyon TL olan bir konut için yaklaşık 6.867 TL, 30 milyon TL olan bir konut için ise 47.166 TL civarında değerli konut vergisi ödenmesi gerekiyor.

Değerli konut vergisi beyanı ve ödeme tarihleri

Mükellefler beyannamelerini İnternet Vergi Dairesi üzerinden elektronik ortamda verebiliyor. Son beyan tarihi 20 Şubat 2026 olarak açıklandı. Tahakkuk eden vergi, Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitle ödeniyor.

Türkiye genelinde tek meskeni bulunan kişiler bu vergiden muaf tutuluyor. Birden fazla değerli konutu olanlar ise en düşük vergi değerine sahip konutları için muafiyet hakkından yararlanabiliyor. Muaf konut için de ayrı bir bildirim formu verilmesi zorunlu.