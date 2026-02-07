7 yaşında bir göçmen teknesiyle Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınan Yeşilgöz'ün savunma bakanlığı koltuğuna oturması, ülke siyasetinde büyük yankı uyandırdı. Göçmen kökenli olmasına karşın göç karşıtı söylemleri ve İslam'a yönelik sert tutumlarıyla tartışmaların odağındaki isim, şimdi Hollanda'nın en stratejik bakanlıklarından birinin başına geçmeye hazırlanıyor.

Hollanda'da azınlık hükümeti nasıl kuruldu

Demokrat 66 (D66), Hristiyan Demokrat Parti (CDA) ve VVD arasında varılan uzlaşıyla şekillenen azınlık hükümeti, 23 Şubat'ta resmen göreve başlayacak. D66 lideri Rob Jetten başbakanlık görevini üstlenirken, bakanlıklar milletvekili sayısına göre paylaştırıldı. Buna göre D66 yedi, VVD altı ve CDA beş bakanlık aldı. Üç partinin Temsilciler Meclisi'ndeki toplam sandalye sayısı 66 olup bu rakam çoğunluk için gereken 76'nın altında kalıyor. Dolayısıyla hükümet, her yasa tasarısı için muhalefet partilerinden destek bulmak zorunda kalacak.

Hollanda'da 29 Ekim 2025'te yapılan erken seçimde D66 birinci parti olarak öne çıkmıştı. Temmuz 2024'te kurulan aşırı sağ-merkez sağ koalisyon, Geert Wilders'in partisinin çekilmesiyle bir yılını bile dolduramadan Haziran 2025'te çökmüştü. Yeni hükümet, bu siyasi krizin ardından ülkeye istikrar getirme iddiasıyla yola çıkıyor.

Dilan Yeşilgöz kimdir

Dilan Yeşilgöz-Zegerius, 18 Haziran 1977'de Ankara'da dünyaya geldi. Babası Yücel Yeşilgöz, aslen Tuncelili bir sendikacı ve akademisyen olup 12 Eylül 1980 darbesinden önce DİSK'te görev yapıyordu. Darbe sonrası Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulunan baba Yeşilgöz, ailesini geride bırakmak zorunda kaldı. 1984'te yedi yaşındaki Dilan, annesi Fatma Özgümüş ve kız kardeşiyle birlikte kaçak bir göçmen teknesiyle Yunanistan'ın İstanköy adasına geçti. Oradan mülteci olarak Hollanda'ya ulaştılar.

Ortaöğrenimini Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde tamamlayan Yeşilgöz, ardından Amsterdam Vrije Üniversitesi'nde sosyal ve kültürel bilimler okudu. 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim dalında yüksek lisans derecesi aldı. Eğitiminin ardından insan hakları kuruluşlarında çalıştı ve Türkiye üzerine yazılar kaleme aldı.

Soldan sağa uzanan siyasi yolculuk

Yeşilgöz'ün siyasi kariyeri, birçok kişinin tahmin edeceğinin aksine sol cenahta başladı. Sosyalist Parti'nin Amersfoort şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı, İşçi Partisi'nin gençlik yayınlarına katkıda bulundu ve GroenLinks'te staj gördü. Hatta o dönemde VVD'nin göç politikalarına karşı gösteriler düzenledi. Ancak sol çevrelerde kendisine göçmen kökeninden dolayı farklı davranılmasından rahatsız olan Yeşilgöz, 2009 yılında VVD'ye katıldı. Kendi ifadesiyle partilerin programlarını incelediğinde VVD'nin liberal değerlerinin ailesi tarafından Türkiye'de savunulan siyasi ilkelere en yakın olduğunu gördü.

2014-2017 yılları arasında Amsterdam Belediye Meclisi'nde görev yaptı. 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisi'ne girdi. 2021'de Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı, 2022'de ise Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak atandı. Adalet Bakanlığı döneminde üniformalı güvenlik personelinin başörtüsü, haç ve kipa gibi dini semboller taşımasını yasaklayan düzenlemeye imza attı. Mark Rutte'nin istifasının ardından Ağustos 2023'te VVD'nin genel başkanlığına seçildi.

Tartışmalı söylemleriyle öne çıkan bir figür

Yeşilgöz, göçmen kökenli olmasına rağmen göç karşıtı politikaları savunmasıyla dikkat çekiyor. İltica hakkının kısıtlanması gerektiğini dile getiren Yeşilgöz, kamu görevlilerinin dini sembol taşımasına karşı çıkıyor. Hollanda'daki Türk ve Müslüman siyasetçileri hedef alan açıklamalarıyla eleştiri odağında kalan siyasetçi, çifte vatandaşlığa sahip olmasına karşın kendisini Türk değil Hollandalı olarak tanımlıyor. 2023 yılında bir televizyon programında Türk pasaportuna hiç sahip olmadığını ve Türk vatandaşlığının varlığından ancak bir yıldır haberdar olduğunu açıklamıştı.

Savunma Bakanlığı görevinde Yeşilgöz'ün öncelikli dosyaları arasında Ukrayna'ya askeri destek, NATO kapsamındaki yükümlülükler ve savunma harcamalarının artırılması yer alıyor. Görevlendirmeye ilişkin yaptığı açıklamada güvenlik konusunun her zaman önceliği olduğunu vurgulayan Yeşilgöz, bugün en büyük yatırımların uluslararası güvenlik alanında gerektiğini ifade etti. 2013 yılında René Zegerius ile evlenen Yeşilgöz, Ajax taraftarı ve country müzik hayranı olarak biliniyor.