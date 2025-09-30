Şehir hayatını geride bırakıp köy yaşamına geçen oyuncu Burcu Kara, son dönemde yaşam tarzı ve yeni mesleğiyle gündeme geliyor. Bursa doğumlu olan Kara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra televizyona ve sinemaya adım attı, “Haziran Gecesi”, “Elveda Derken”, “Kördüğüm”, “Keşke Hiç Büyümeseydik”, “Milat”, “Tatar Ramazan”, “Romantik Komedi” gibi çok sayıda dizi ve filmde rol aldı.

Tanıdık Çiftlik: Aşk-ı Memnu’daki İkonik Mekan

Burcu Kara, eşiyle beraber şehirden ayrılarak Bursa'nın İznik ilçesindeki köye yerleşti. Kara’nın satın alıp tadilat yaptırdığı çiftlik dikkat çekici bir ayrıntı taşıyor: bu ev, bir dönem “Aşk-ı Memnu” dizisinde Firdevs Hanım’ın Melih Yöreoğlu’yla buluştuğu ve çatışmanın yaşandığı çiftlik olarak hafızalara kazınmış. Burcu Kara ve eşi, bu çiftliği baştan aşağı yenileyip kendi üretim alanlarına dönüştürdü.

Yeni Meslek: Zeytinyağı Üreticiliği

Oyunculuk kariyerini arka plana çeken Kara, ailesinin yıllardır zeytin üreticiliğiyle uğraştığı İznik Gölü yamaçlarında organik soğuk sıkım zeytinyağı üretimine başladı. Kara, zeytin ağaçlarına duyduğu özel ilgiyi ve köyde sürdürülebilir tarımla uğraşmanın verdiği huzuru sık sık dile getiriyor. Doğal yaşamı ve üretimi benimseyen oyuncu, yeni işini sosyal medyada da paylaşıyor.

Rol Aldığı Diziler ve Filmler

Burcu Kara'nın yer aldığı diziler arasında “Haziran Gecesi”, “Elveda Derken”, “İpsiz Recep”, “Keşke Hiç Büyümeseydik”, “Tatar Ramazan”, “Milat”, “Kördüğüm” öne çıkıyor. Sinema projeleri arasında ise “O Şimdi Mahkum”, “Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu”, “Romantik Komedi”, “Romantik Komedi 2”, “Şuursuz Aşk” gibi popüler yapımlar bulunuyor.

Köydeki Yeni Hayat

Kara ve ailesi, Bursa-İznik köyünde doğayla iç içe bir yaşam sürüyor. Köyde yeniledikleri Aşk-ı Memnu çiftliğinde organik üretime ağırlık veriyor, kent hayatının stresinden uzak bir hayatı tercih ediyor. Burcu Kara'nın üretim, doğa ve ailesi merkezli bu dönüşümü, şehirli yaşamdan köy hayatına geçişin ilgi çekici örnekleri arasında yer alıyor.