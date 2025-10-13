Cumartesi akşamı yayın hayatına başlayan “Güller ve Günahlar”, güçlü hikayesi, görsel kalitesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not aldı. Dizi, yayınlandığı ilk bölümle hem reyting sıralamalarında hem sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.

İzleyiciler, hikayedeki gizemli atmosfer ve karakterlerin geçmişine dair ipuçlarını tartışırken, “Kader’in babası kim?” sorusu sosyal medyada trend oldu.

Duygu yüklü hikaye seyirciyi içine çekti

Dramatik yapısıyla dikkat çeken dizi, izleyiciyi ilk bölümden itibaren içine çekti. Aşk, sırlar ve geçmişle yüzleşmelerin iç içe geçtiği senaryo, seyircinin duygusal bağ kurduğu bir yapım haline geldi. Güller ve Günahlar’ın, ilerleyen bölümlerde de büyük bir takipçi kitlesi oluşturması bekleniyor.

"ZeySer" çifti sosyal medyayı salladı

Dizinin başrollerini paylaşan Murat Yıldırım (Serhat) ve Cemre Baysel (Zeynep), kısa sürede “ZeySer” etiketiyle sosyal medyada gündeme oturdu. İkilinin ekran uyumu, duygusal sahneleri ve yoğun performansları izleyicilerden övgü topladı.

Minik yıldız Yade Arayıcı göz doldurdu

Dizinin ilk bölümüne Kader karakteri damga vurdu. Genç oyuncu Yade Arayıcı, canlandırdığı karakterle izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Yeşilçam’ın unutulmaz çocuk yıldızlarından Gülşah’a benzerliğiyle dikkat çeken Arayıcı, performansıyla sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Yeni bölüm merakla bekleniyor

NGM imzalı yapımın yönetmen koltuğunda duygusal sahneleri ustalıkla işleyen bir ekip bulunuyor. İzleyiciler, hikayenin sırlarını çözmek için cumartesi akşamını iple çekiyor. “Güller ve Günahlar”ın ikinci bölümü, Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.