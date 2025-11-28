İstanbul, 28 Kasım 2025 – Sosyal medya fenomeni ve işletmeci "CZN Burak" lakaplı Muhammed Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir’in, “kentsel sit alanı” sınırları içinde kalan bir mülkte izinsiz inşaat faaliyeti yürüttükleri iddiasıyla yargılandıkları davada mahkeme kararını açıkladı. Sanıklar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istenen dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme heyeti, iki ismin de ayrı ayrı beraatine hükmetti.

Yüksek hapis talebiyle açılan davanın seyri

Dava, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle açılmıştı. İddianamede, sanıkların sahip olduğu taşınmazda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı şekilde izinsiz inşaat yapıldığına dair gelen ihbarlar üzerine soruşturmanın başlatıldığı kaydedilmişti. Şikayete konu olan alanın dışarıdan incelenmesi sonucunda, yapının henüz tamamlanmadığı ve 2019 yılındaki orijinal görünümünden farklılaştığı tespit edilmişti. Yapılan uygulamalara dair herhangi bir Kurul izni belgesine rastlanmaması üzerine, şüpheliler hakkında adli süreç başlamıştı.

Mahkeme gerekçesi: Suçun yasal unsurları oluşmadı

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir'in "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yargılandıklarını hatırlattı. Ancak mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatine vararak, her iki ismin de beraatına karar verdi. Böylece Özdemir ve babası hakkındaki yüksek hapis cezası talebi reddedilmiş oldu.

İddianamede ne talep ediliyordu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede şüpheliler Muhammed Burak Özdemir ve İsmail Özdemir’in, söz konusu izinsiz faaliyet nedeniyle "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçundan dolayı 2’şer yıldan 5’er yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası ile cezalandırılmalarını talep etmişti. İddianame, sit alanı ve korunması gerekli kültür varlığı komşuluğunda bulunan taşınmazda Kurul onayı olmaksızın yapılan değişiklikleri suç unsuru olarak göstermişti. Mahkemenin beraat kararı, davanın ilk aşamasını sonuçlandırmış oldu.