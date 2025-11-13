Son Mühür- Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, bir restoranda yemek yerken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte yeniden gündeme oturdu.

Görüntülerde Ersoy’un masasındaki erkek misafir ve ona yemek yediren kadın, sosyal medya kullanıcılarının çeşitli yorumlar yapmasına neden oldu.

Nihat Doğan’dan şaşırtan iddia

Bir magazin programına katılan şarkıcı Nihat Doğan, görüntülerdeki erkeğin evli bir adam olduğunu ve Ersoy’la ilişki yaşadığını iddia etti. Doğan ayrıca, sanatçıya yemek yediren kadının o kişinin eşi olduğunu öne sürerek tartışmayı büyüttü.

Bülent Ersoy sessizliğini bozdu

Hürriyet’in haberine göre; ortaya atılan iddialar üzerine sessizliğini bozan Bülent Ersoy, söylentilere sert bir dille yanıt verdi. İddiaları kesin bir dille reddeden sanatçı şu ifadeleri kullandı:

“Ben çoktan kapattım o defterleri de nereden akıllarına geliyor bunlar, onu anlamadım. Yanımdaki hanımefendi, o karşısında duran şahsın ablası efendim.

Annesi, ablası; bütün aile olarak gidilmişti. Yanımda genç birinin olması, benim onunla beraber olduğuma dair bir kanıt mıdır? Ne derlerse desinler, umurumda değil. Bunun hesabını da ben kimseye vermem.”

Ersoy, masadaki kişilerin aile bireyleri olduğunu belirterek iddiaların gerçek dışı olduğunu vurguladı.

“Böyle bir yaşam tarzım yok” açıklaması

Sanatçı, iddiaların hem kendisini hem de aynı masada bulunan aileyi rencide ettiğini söyledi. Yaşam tarzına ilişkin yapılan yorumlara tepki gösteren Ersoy, şöyle konuştu:

“İddia edildiği biçimde bir yaşam tarzım asla ve asla bulunmamaktadır. Bu tür mesnetsiz söylentiler, bahsi geçen muhterem dostlarım olan ailenin de etik değerlerini ihlal etmektedir.”

Hukuki süreç başlatılacak

Bülent Ersoy, hakkındaki iddiaları ortaya atanlar için hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Sanatçının avukatlarıyla birlikte harekete geçeceği ve meseleyi yargıya taşıyacağı öğrenildi.