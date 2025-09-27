Burcu Birgül Çolak, Edirne siyasetinde adını son yıllarda sıkça duyuran kadın aktivistlerden biri. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapıyor ve kentte özellikle kadın hakları, toplumsal eşitlik ve sosyal projelerde ön plana çıkıyor. Genç yaşlardan itibaren siyasette aktif rol aldı ve kadınların sosyal yaşamdaki varlığını güçlendirmek amacıyla birçok farkındalık çalışmasına öncülük etti. CHP’deki çeşitli organizasyon ve toplantılarda kadınların sesi olmayı amaçlayan Çolak, yerel yönetimle sıkı bir diyalog içinde bulunuyor.

Burcu Birgül Çolak kimdir?

Kadın kolları başkanı olarak sorumluluğu altında yüzlerce gönüllüyle çalışıyor ve özellikle sosyal yardımlar, eğitim seminerleri ve yerel projelerde aktif öncülük üstleniyor. Edirne’deki kadın girişimcilerin ve gençlerin sesini duyurmak için kendi vizyonunu net şekilde ortaya koyarken; toplumda kadının rolünü güçlendirmek amacıyla projeler hazırlıyor. Ayrıca sivil toplum örgütlerinde yaptığı işbirlikleri ve sosyal çalışmalarla kentte kadın dayanışmasının güçlenmesine önemli katkılar sağladı.

Bu süreçte Çolak’a hem ailesi hem de eşi büyük destek verdi. Eşi Ergin Çolak ise Edirne’de özel sektörde iş insanı olarak faaliyet gösteriyor. Ekonominin farklı alanlarında çalışmış olup, özellikle yerel ticaret ve hizmet sektöründe girişimcilik örnekleriyle tanınıyor. Bölgesel organizasyonlarda da aktif olarak yer alıyor; kent ekonomisine ve istihdama katkı sağlayan projeler geliştiriyor. İş dünyasındaki tecrübeleri nedeniyle yerel yönetimler ve iş çevresiyle güçlü ilişkiler kurmuş durumda.

Son yıllarda, hem Burcu Birgül Çolak’ın kadın odaklı projeleri hem de Ergin Çolak’ın bölgesel iş girişimleri Edirne’de sosyal ve ekonomik yaşamı etkilemeye devam ediyor. Çift, şehirde toplumsal dayanışma ve kadın istihdamı konusunda örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor. Yerel medya ve sivil toplum platformlarında, özellikle kadınların güçlenmesi ve kentin kalkınması yönünde gündemde kalmayı sürdürüyorlar.