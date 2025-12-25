Genç oyuncu Burak Yörük, sahnede seslendirdiği parçayla stüdyoda duygusal bir atmosfer oluşturdu. 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'ta verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan usta sanatçı Volkan Konak'ı anan Yörük, "Yarim Yarim" şarkısını seslendirdi. Henüz program yayınlanmadan sosyal medyada paylaşılan fragmanlarıyla büyük ilgi gören bu performans, izleyicileri hem hüzünlendirdi hem de merhum sanatçıya duyulan özlemi bir kez daha hatırlattı.

Burak Yörük'ten "Kuzeyin Oğlu"na Vefa

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi "Taşacak Bu Deniz"de canlandırdığı "Oruç" karakteriyle tanınan Burak Yörük, O Ses Türkiye sahnesinde oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de beğeni topladı. Volkan Konak'ın ikonikleşen eseri "Yarim Yarim"i kendine has yorumuyla seslendiren Yörük, performansının sonunda stüdyodaki izleyicilerden ve jüri üyelerinden büyük alkış aldı.

Volkan Konak'ın vefatının üzerinden geçen 9 ayın ardından, yılbaşı ekranında bu denli güçlü bir anma gerçekleşmesi, programın en dikkat çekici anlarından biri olarak kayıtlara geçti. Burak Yörük'ün performansı sırasında stüdyoda yaşanan duygusal anlar, sosyal medya platformlarında "Volkan Konak unutulmadı" etiketleriyle gündem oldu.

Volkan Konak Kimdir?

"Kuzeyin Oğlu" lakabıyla tanınan Volkan Konak, 27 Şubat 1967 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan sanatçı, Karadeniz müziğini evrensel formlarla harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturdu. "Cerrahpaşa", "Mimoza Çiçeği", "Aleni Aleni" gibi unutulmaz eserlere imza atan Konak, sadece müziğiyle değil, toplumsal olaylara duyarlılığı ve şairane anlatımıyla da hafızalara kazındı. 31 Mart 2025 tarihinde Kıbrıs'ta sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu 58 yaşında hayata veda eden usta sanatçı, geride sayısız eser ve seven bıraktı.