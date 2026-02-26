Manevi içerikli eserleriyle yıllardır dinleyicilerin kalbinde yer edinen Önül, hem Türkiye'de hem de Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlar arasında geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki Abdurrahman Önül kaç yaşında, nereli, müzik kariyeri nasıl şekillendi? İşte sanatçıya dair tüm bilgiler...

Abdurrahman Önül kimdir?

Abdurrahman Önül, 1 Aralık 1973 tarihinde Bayburt'ta dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 52 yaşında olan sanatçı, çocukluk yıllarını Karadeniz'in köklü kültürel dokusunun hissedildiği memleketinde geçirdi. Küçük yaşlardan itibaren müziğe yoğun ilgi duyan Önül, eğitim hayatını İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Okul yıllarının ardından çeşitli özel kurslarda müzik eğitimi alarak farklı enstrümanlar çalmayı öğrendi ve bestecilik yeteneğini geliştirdi.

Müzik kariyeri ve albümleri

Profesyonel müzik yolculuğuna 1990 yılında çıkardığı Yalvar Allah'a albümüyle başlayan Önül, kısa sürede ilahi müzik dinleyicilerinin radarına girdi. O tarihten bugüne kadar 30'u aşkın albüme imza atan sanatçı, en çok albüm satan ilahi yorumcuları arasında gösteriliyor. Kariyerinde öne çıkan albümler arasında Söyle Dostum (2005), Yusuf'un Öyküsü (2006), Arafat (2007), Son Peygamber (2008), Bilali Habeşi (2008), Medine Gülü (2009), Hac Mevsimi (2013), Dosta Doğru (2014), Ağlama Zeynebim (2015) ve Hoşgeldin (2019) yer alıyor.

Sanatçının kariyerinde en belirleyici eser ise hiç kuşkusuz Kabe'de Hacılar Hu Der Allah ilahisi oldu. Manevi derinliği ve etkileyici melodisiyle bu eser, yıllar içinde klasikleşerek ilahi müziğin vazgeçilmez parçalarından biri haline geldi. Televizyon ekranlarında da sıkça görünen Önül, Nihat Hatipoğlu ile birlikte ATV'de yayınlanan Ramazan programlarında yer aldı. Ayrıca kendi kanalı Muhacir TV'de haftalık program yapan sanatçı, radyo ve televizyon alanında da aktif bir kariyer sürdürüyor.

Celal Karatüre ile düet

Abdurrahman Önül, son dönemde sosyal medyada ilahi yorumlarıyla tanınan genç isim Celal Karatüre ile bir düet çalışması gerçekleştirdi. Samimi bir ortamda kaydedilen bu performans, dijital platformlarda kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı. Tecrübeli ve genç iki sesin bir araya gelmesi, dinleyiciler tarafından farklı kuşaklar arasında anlamlı bir köprü olarak değerlendirildi.