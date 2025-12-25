Türkiye'nin en yaygın perakende zincirlerinden A101, 25 Aralık Perşembe günü geçerli olacak "Ekstra" kataloğu ile ev yaşam ürünlerinde premium markaları tüketicilerle buluşturuyor. Yayınlanan yeni listede, mutfak profesyonellerinin tercihi olan dünyaca ünlü pişirme grupları ve ev temizliğinde son teknolojiyi barındıran dikey süpürgeler dikkat çekiyor. Zincir market, yıl sonuna yaklaşırken yüksek segment ürünlerde rekabetçi fiyatlar sunuyor.

A101 Mutfak ve Ev Elektroniğinde Kaliteyi Zirveye Taşıyor: Premium Tencere Setleri ve Süpürgeler

Teknoloji ve mutfak gereçlerine odaklanan bu özel kampanya, hem A101'in dijital kanallarında hem de mağazalarda 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına taksit avantajlarıyla destekleniyor. 25 Aralık A101 kataloğu, özellikle çeyiz hazırlığı yapanlar ve evindeki eşyaları üst modellerle yenilemek isteyenler için Fissler, WMF, Tefal ve Philips gibi global markaların ürünlerine yer veriyor.

Mutfakta Alman Mühendisliği ve Profesyonel Çözümler

Kataloğun en dikkat çeken bölümünü, mutfaklarda prestij sembolü haline gelen pişirme setleri oluşturuyor. Alman kalitesiyle bilinen Fissler Vitaquick Premium Düdüklü Tencere Seti, 6 litre ve 3.5 litrelik iki gövde ile 16.499 TL fiyatla satışa sunuluyor. Superthermic taban ve kilitleme göstergesi gibi güvenlik özelliklerine sahip olan set, buharda pişirme aparatını da içeriyor.

Mutfak gereçlerinde bir diğer önemli fırsat ise WMF markasında görülüyor. 18/10 Cromargan paslanmaz çelikten üretilen WMF Function 5 Parça Tencere Seti, 21.999 TL etiket fiyatıyla raflara geliyor. Set içerisinde 16 cm, 20 cm ve 24 cm çaplarında farklı kapasitelere sahip tencereler bulunuyor. Ayrıca Tefal'in Thermo-Spot teknolojili Titanyum 6x Excellence tavası 1.499 TL, pratik mutfak yardımcılarından Tefal Katlanabilir Salata Kurutucu ise 639 TL fiyatla listede yerini alıyor.

Ev Temizliğinde Şarjlı Dikey Süpürge Dönemi

Temizlik kategorisinde, kablosuz özgürlük sunan yüksek performanslı dikey süpürgeler öne çıkıyor. Philips SpeedPro Max XC7043/01 Şarjlı Dikey Süpürge, 360 derece emiş başlığı ve 65 dakikaya varan çalışma süresiyle 14.499 TL'den alıcı bekliyor. Daha kapsamlı bir temizlik arayanlar için ise hem ıslak hem kuru temizlik yapabilen Tefal X-Force Flex 14.80 Aqua modeli 19.999 TL fiyatla sunuluyor. Bu model, bükülebilir boru teknolojisi ve 500 W gücüyle dip köşe temizlik imkanı tanıyor.

Küçük ev aletlerinde ise Tefal Ultimate Pure buharlı ütü, 3200 W güç ve dakikada 260 gram şok buhar performansıyla 3.499 TL'den satışa çıkıyor.

Kişisel Bakım Ürünleri ve Retro Tasarım

A101 25 Aralık kataloğu, kişisel bakım ve dekoratif beyaz eşya ürünlerini de unutmuyor. Xiaomi ekosisteminden H-300 Saç Kurutma Makinesi 1.649 TL, S101 Elektrikli Tıraş Makinesi ise 899 TL fiyatla teknoloji reyonunda yer alıyor. Dekorasyona önem verenler için kırmızı rengiyle dikkat çeken Dijitsu DB120 Retro Mini Buzdolabı, 93 litre hacmiyle 6.999 TL fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında 300 TL üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı sağlanıyor.