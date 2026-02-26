Hülya karakterine hayat veren Ece Çeşmioğlu, 12 yaşından bu yana ekran karşısında olan deneyimli bir isim. Konservatuvar eğitimli oyuncu, Yeraltı'daki performansıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Hülya karakteri ve Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilen tüm detaylar...

Yeraltı dizisinde Hülya karakteri kim?

Yeraltı dizisi Hülya karakteri, hikayenin kilit noktalarından birinde konumlanıyor. Hamburglu'nun kardeşi olarak senaryoya giren Hülya, basit bir yan karakter olmaktan çok uzak. Aile bağları, duygusal kırılmaları ve beklenmedik çıkışlarıyla dizinin dramatik yapısını derinleştiren güçlü bir figür olarak öne çıkıyor.

Karakterin sert duruşu ve zaman zaman izleyiciyi şaşırtan stratejik hamleleri, Yeraltı'nın gerilimini tırmandıran unsurlar arasında gösteriliyor. Ece Çeşmioğlu'nun sahne hakimiyeti ve rol yorumu, Hülya'yı kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline getirdi.

Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan oyuncu, kariyerine henüz 12 yaşındayken adım attı. 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen Çeşmioğlu, çocuk yaşta sektörle tanıştı.

Ailesi İstanbul kökenli olan oyuncunun Balkan kökenleri de bulunuyor. Küçük yaşta hem reklam hem de dizi setlerinde yer alarak deneyim kazanan Çeşmioğlu, eğitimiyle de mesleğine sağlam bir akademik temel oluşturdu.

Ece Çeşmioğlu ne mezunu?

Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. Konservatuvar döneminde Macbeth, Dogville gibi önemli tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Çeşmioğlu, eğitim sürecinde de aktif olarak sahnede yer aldı.

Tiyatro kökenli altyapısı, rol aldığı projelerdeki karakter analizlerine ve özellikle dramatik sahnelerdeki güçlü performansına doğrudan yansıyor. Dogville oyunundaki Grace rolüyle 2019 yılında Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde Yılın Umut Veren Kadın Oyuncusu ve İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Genç Oyuncusu seçildi.

Ece Çeşmioğlu hangi dizilerde oynadı?

Ece Çeşmioğlu, 20 yılı aşkın kariyerinde televizyon, sinema ve tiyatroda onlarca projede yer aldı. Kariyerinin öne çıkan yapımları şöyle sıralanıyor:

Oyunculuğa Çocuklar Duymasın (2002) ile başlayan Çeşmioğlu, Gümüş (2005) dizisinde Hilal karakteriyle dikkat çekti. Asıl tanınırlığını İki Aile (2006) dizisindeki Ceren Karaman rolüyle yakaladı. Firar (2011) dizisinde ilk başrolünü üstlenen oyuncu, ardından Öyle Bir Geçer Zaman Ki (2012) dizisinde canlandırdığı Ayça karakteriyle geniş kitlelere ulaştı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2016) dizisinde Atike Sultan rolüyle tarihi bir karakter canlandıran Çeşmioğlu, Söz (2017-2018) ve Yüz Yüze (2017) gibi farklı türlerdeki yapımlarda da yer aldı. Sinema tarafında ise Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (2020), Pure White/Bembeyaz (2021) ve Mukavemet (2022) filmlerinde rol üstlendi. Netflix yapımı Yakamoz S-245 (2022) dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oynayan Çeşmioğlu, 2021 yılında Bembeyaz filmiyle Malatya Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Ece Çeşmioğlu kiminle evli?

Ece Çeşmioğlu, Mucize Doktor dizisinin yıldızı Taner Ölmez ile 27 Haziran 2021 tarihinde İstanbul'da evlendi. Çiftin nikahını dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kıydı. Çeşmioğlu ve Ölmez'in 24 Mart 2022'de dünyaya gelen Zeynep adında bir kızları bulunuyor. Özel hayatlarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden çift, Türk dizi sektörünün en beğenilen ailelerinden biri olarak görülüyor.