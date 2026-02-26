Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İç Anadolu bölgesi için yayınladığı uyarılar, Niğde'de kar yağışının devam edeceğine işaret ediyor. Özellikle gece saatlerinde beklenen don ve buzlanma riski, yarınki eğitim-öğretim kararını doğrudan etkileyebilecek faktörler arasında yer alıyor.

Niğde Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi?

27 Şubat 2026 Cuma günü için Niğde Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir kar tatili açıklaması yapılmadı. Hava koşullarının seyrini yakından takip eden yetkililer, yeni bir değerlendirme sonucunda karar alacaklarını belirtiyor. Valilik kararları genellikle akşam geç saatlerde ya da sabahın erken saatlerinde resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

Niğde'de 26 Şubat Perşembe günü için de il genelinde bir kar tatili kararı alınmamıştı. Ancak çevre illerde yaşanan yoğun kar yağışı ve tatil kararları, Niğde'deki beklentiyi artırmış durumda. Öğrenci ve velilerin resmi kaynakları takip etmesi büyük önem taşıyor.

Meteoroloji'den Niğde ve çevresi için ne uyarısı yapıldı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgasına ilişkin kapsamlı uyarılarda bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu bölgeleri ile Ordu-Siirt hattında yer yer kuvvetli yağış beklenirken, İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde de karın etkisini sürdüreceği öngörülüyor.

Kıyı Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney-doğu kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği belirtildi. Niğde'nin de İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yer alması nedeniyle buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

26 Şubat'ta hangi illerde okullar tatil edildi?

Bugün (26 Şubat Perşembe) Türkiye genelinde birçok ilde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Erzurum'da Aziziye, Palandöken, Yakutiye ile birlikte Aşkale, Tekman, Karayazı ve Hınıs ilçelerinde okullar tatil edildi. Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt'ta il genelinde tüm eğitim kurumlarında ders yapılmadı.

Bunların yanı sıra Tunceli'nin Ovacık, Nazımiye ve Pülümür ilçelerinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Malatya'nın Arapgir ve Doğanşehir ilçelerinde, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ve Konya, Ordu, Giresun illerinin bazı ilçelerinde de eğitime ara verildi. Niğde'de ise bugünkü ders programı normal şekilde sürdürüldü; ancak yarın için yeni değerlendirmeler yapılıyor.

Öğrenciler ve velilerin Niğde Valiliği'nin resmi internet sitesi ile sosyal medya hesaplarını takip etmesi, olası bir tatil kararından anında haberdar olmaları açısından kritik önem taşıyor.