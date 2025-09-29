Son Mühür- Kiracı B.Ş.’nin 2019 yılından bu yana söz konusu evde oturduğu ve başlangıçta 6 bin lira kira ödediği ortaya çıktı. Sonraki süreçte kira bedeli 25 bin liraya yükselmişti. Ancak Avşar, geçtiğimiz yıl artış zamanı geldiğinde kira bedelinin iki katına çıkarılmasını istedi. Kiracının bu talebi kabul etmemesiyle taraflar arasındaki kriz derinleşti.

Arabuluculuk sonuç vermedi

Taraflar arasında yapılan arabuluculuk görüşmelerinden sonuç çıkmayınca Hülya Avşar, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde kira tespit davası açtı. Dilekçesinde kiracının hâlâ piyasanın çok altında bir kira ödediğini vurgulayan sanatçı, bedelin güncellenmesini talep etti.

Mahkeme Avşar’ı haklı buldu

Mahkeme sürecinde hem eski kira bedeli hem de bölgedeki emsal kiralar dikkate alındı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Avşar’ın talebi haklı bulundu. Karara göre kiracı B.Ş., artık her ay 45 bin TL kira ödeyecek.