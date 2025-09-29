CHP İstanbul'da hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından düzenlenen olağanüstü il kongresinde yeniden başkan seçilen Özgür Çelik, bugün mazbatasını teslim aldı. Özgür Çelik mazbatasını alırken, YSK da mazbatanın verilmesini onayladı.

YSK'dan onay!

İlçe Seçim Kurulu, mazbatanın verilmesi konusunda YSK'dan görüş isterken; YSK'dan da Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na mazbatanın verilmesi yönünde geri dönüş yapıldı. İşte, Yüksek Seçim Kurulu tarafından Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’na gönderilen yazı: