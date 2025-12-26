Günlük hayatta büyük kolaylık sağlayan bulaşık makineleri, özellikle kalabalık davetler sonrasında mutfakların en büyük yardımcısı olarak öne çıkıyor. Ancak birçok evde makineden çıkan bardakların bulanık, tabakların ise izli olması sıkça karşılaşılan bir sorun haline gelmiş durumda. Uzmanlara göre bu durum, deterjan ya da program seçiminden çok, parlatıcı kullanımındaki yaygın bir hatadan kaynaklanıyor.

Parlatıcı haznesi çoğu evde ya boş ya da yanlış ayarda

Bulaşık makinelerinde deterjan haznesinin yanında bulunan ve genellikle gözden kaçan küçük bölüm, yıkama işleminin son aşamasında devreye giriyor. Parlatıcı haznesi olarak bilinen bu bölüm, durulama sırasında suyun yüzeyde tutunmasını engelleyerek lekelerin oluşmasının önüne geçiyor. Ancak birçok kullanıcı ya bu bölümü hiç doldurmuyor ya da işlevini önemsemiyor.

Bir tüketici kuruluşu tarafından yapılan ankette ortaya çıkan sonuçlar da bu durumu doğrular nitelikte. Ankete katılanların yüzde 12’si parlatıcıyı hiç kullanmadığını belirtirken, yüzde 34’ü ise parlatıcının herhangi bir fark yaratmadığını düşündüğünü ifade etti.

Uzmanlar parlatıcının etkisini net şekilde anlatıyor

Bulaşık makinesi uzmanı Andrew Laughlin, parlatıcının göz ardı edilen ancak sonuç üzerinde belirleyici bir rolü olduğunu vurguluyor. Laughlin’e göre parlatıcı, suyun yüzey gerilimini azaltarak büyük damlacıklar halinde bardaklara ve tabaklara yapışmasını önlüyor. Bu sayede su daha hızlı süzülüyor, kuruma süreci kısalıyor ve su lekeleri oluşmadan bulaşıklar makineden çıkıyor.

Uzman, kusursuz bir kurutma ve berrak bir görünüm isteyen kullanıcılar için parlatıcının vazgeçilmez olduğunu belirtiyor. Parlatıcının yalnızca parlaklık sağlamadığı, aynı zamanda tam kuruma sağlayarak mat ve donuk görüntüyü ortadan kaldırdığı ifade ediliyor.

Fazlası da azı kadar sorun yaratabiliyor

Temizlik uzmanları, parlatıcı kullanımında dengeye dikkat edilmesi gerektiği konusunda da uyarıyor. Yetersiz parlatıcı kullanımı su lekelerine neden olurken, fazla miktarda parlatıcı ise bardak ve tabakların üzerinde bulanık bir tabaka oluşmasına yol açabiliyor.

Parlatıcı haznesinin genellikle yıldız ya da damla sembolüyle işaretlendiği, gösterge ışığı yandığında mutlaka doldurulması gerektiği hatırlatılıyor. Bununla birlikte makinenin kullanım talimatlarında yer alan parlatıcı seviye ayarlarının kontrol edilmesi, istenen sonucu almak açısından büyük önem taşıyor.

Hâlâ mat çıkıyorsa bu adımlar öneriliyor

Uzmanlar, parlatıcı doğru seviyede kullanılmasına rağmen bardaklar hâlâ mat ya da lekeli çıkıyorsa, makinenin kullanım kılavuzunun yeniden gözden geçirilmesini öneriyor. Parlatıcı ayarının küçük dokunuşlarla yeniden düzenlenmesi, çoğu zaman sorunun çözülmesini sağlıyor.